Мэр Ярославля отменил чрезвычайную ситуацию на Волге

В Ярославле отменен режим чрезвычайной ситуации на Тверицкой набережной. Постановление об этом 10 июля подписал мэр Ярославля Артем Молчанов.

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Фото: Андрей Иванов / Коммерсантъ Место происшествия

Фото: Андрей Иванов / Коммерсантъ

Как ранее сообщал «Ъ-Ярославль», режим ЧС был введен 6 июля после столкновения теплохода «Москва-208» с пирсом, когда помощь медиков понадобилась 14 пассажирам. Зона действия чрезвычайной ситуации была ограничена непосредственно пирсом, где случилось столкновение. Спустя четыре дня потребность в ЧС муниципального характера отпала.

Как отмечается в новом постановлении, которое 10 июля подписал Артем Молчанов, режим отменяется «в связи с завершением комплекса мероприятий по ликвидации чрезвычайной ситуации». Постановление мэрии вступило в силу со дня его подписания.

Андрей Иванов