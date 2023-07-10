В Сочи вывели новую породу форели

На племенном форелеводческом заводе «Адлер» вывели новую породу, которая получила название по месяцу нереста — Адлерский Августин. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Сочи.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба мэрии Сочи Фото: пресс-служба мэрии Сочи

Руководство завода уже направило в федеральные органы документы на регистрацию новой породы. Кроме того, предприятие проводит эксперименты по получению триплоидной икры, отличающейся высокими темпами роста и стабильной выживаемостью.

Сочинское предприятие, по данным властей, является крупнейшим отечественным поставщиком оплодотворенной икры форели и рыбопосадочного материала. Оно поставляет продукцию в 30 регионов России и пять стран ближнего зарубежья. Кроме того, на заводе создали единственное в своем роде маточное стадо для восстановления естественной популяции кумжи — черноморского лосося, занесенного в Красную книгу РФ. Оно насчитывает более 34 тыс. производителей и представлено пятью породами радужной форели, две из которых собственной селекции. Племзавод подготавливает и ежегодно выпускает мальков в реки Мзымта и Шахе.

В 2021 году Росимущество в рамках программы приватизации госсобственности продало 100% акций АО «Племенной форелеводческий завод "Адлер"». Сумма сделки составила 539,07 млн руб. Победителем аукциона стало краснодарское ООО «Юг-Бизнеспартнер», которое СМИ связывают с бизнесом семьи бывшего губернатора Краснодарского края и экс-главы Минсельхоза РФ Александра Ткачева.

В 2023 году на Адлерском племзаводе начали модернизацию и расширение производственных мощностей, водоподготовки, а также установку системы оксигенации на производственных участках. Там строят новый инкубационно-вырастной цех, обустраивают осетровый нерестовый цех и садковую линию. Кроме того, там обновят рыбоводное оборудование и автопарк. Общая сумма капиталовложений составит более 520 млн руб.

Татьяна Ручкина

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