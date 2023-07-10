Петростат: оборот петербургского бизнеса упал почти на 20%

Оборот петербургских организаций и компаний за период с января по май 2023 года упал на 19,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 11,2 трлн рублей. Такие данные приводит Петростат.

Месяц к месяцу падение составило 19,8%, уточняется в докладе о социально-экономическом положении Санкт-Петербурга и Ленинградской области в январе-мае 2023 года.

Антирекорд был зафиксирован в апреле — минус 20% по сравнению с результатами за четыре месяца 2022 годов и минус 31,5%, если смотреть месяц к месяцу. Также снизился сальдированный финансовый результат организаций (прибыль минус убыток). В январе-апреле этого года этот показатель составил 540,3 млрд рублей — 27,6% от уровня аналогичного периода прошлого года.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что бюджет Санкт-Петербурга в 2022 году недополучил из-за ухода иностранных компаний 3,4 млрд рублей.

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