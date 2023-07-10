Ярославский суд изъял землю, на которой устроили свалку опасных отходов

Арбитражный суд Ярославской области признал отсутствующим право собственности на земельный участок в Ивняковском сельском поселении, на котором в 2022 году обнаружили свалку нефтепродуктов, реактивов и строительного мусора. Решение суда опубликовано в Картотеке арбитражных дел.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Место несанкционированной свалки под Ярославлем

Фото: Ярославское отделение ОНФ Место несанкционированной свалки под Ярославлем

Фото: Ярославское отделение ОНФ

«Ъ-Ярославль» сообщал, что свалку обнаружило региональное отделение ОНФ. С места происшествия было вывезено около 300 тонн строительного мусора, 100 тонн нефтепродуктов, 45 тонн реактивов. По факту размещения отходов следственный комитет возбудил уголовное дело, проверку проводила прокуратура. Управление градостроительства, имущественных и земельных отношений администрации Ярославского района обратилось в суд с требованием признать отсутствующим право собственности на землю ООО «Альянс», которое прекратило деятельность еще в 2017 году.

Земельный участок был предназначен для эксплуатации автозаправочной станции. Бывший директор компании в ходе прокурорской проверки заявил, что участок фирме не принадлежал и ею не использовался. Однако в ЕГРН земля продолжала числиться за ликвидированной компанией.

В итоге суд принял решение о признании отсутствующим права собственности ООО «Альянс» на участок площадью 4078 кв.м. При этом суд отказал в требовании о признании земли бесхозяйным объектом.

Антон Голицын