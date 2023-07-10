Смольный отсудил у «Лукойла» земельный участок под строительство развязки на Дунайском проспекте

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области удовлетворил иск городского комитета по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ) к ООО «Лукойл-северо-западнефтепродукт», в котором ведомство требовало у компании принудительной продажи земельного участка с автозаправкой под строительство развязки на пересечении Московского шоссе и Дунайского проспекта. Как пишет «Деловой Петербург», «дочка» «Лукойла» получит за объект почти 50 млн рублей.

Исковое заявление к «Лукойл-северо-западнефтепродукт» КРТИ подал в феврале 2023 года. Позиция Смольного заключалась в том, что без изъятия земли начать строительство невозможно, о чем говорилось в соответствующем постановлении, выпущенном в сентябре 2022 года. Ведомство оценило участок в 2,8 тыс. кв. м с расположенной на ней АЗС Дунайском проспекте, 17А, в 41 млн рублей, также компании было предложено 7,7 млн рублей компенсации упущенной выгоды. «Лукойл» отказался продавать землю в досудебном порядке, и КРТИ обратился в суд.

Сейчас решение суда не вступило в законную силу, и «Лукойл» может оспорить решение в апелляционной инстанции.

Работы по строительству Московско-Дунайской развязки на пересечении Московского шоссе и Дунайского проспекта планируют завершить в 2024 году. Длина переправы составит почти 1,5 километра, среди них 924 метра займет автомобильный мост.

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