В Ярославле сократилось количество взымаемых с граждан штрафов

Объем денежных поступлений в бюджет Ярославля от штрафов, налагаемых административными комиссиями, в 2022 году сократился в 1,3 раза по сравнению с 2021 годом. Информацию в муниципалитет Ярославля представил начальник управления мэрии по делам ГО, ЧС и территориальной безопасности Александр Белозеров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Работа комиссии

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области Работа комиссии

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

В бюджет Ярославля в 2022 году от выплаченных штрафов поступило 400,9 тыс. руб., что в 1,3 раза меньше сумм 2021 года. Сократилось и общая сумма наложенных штрафов. В 2021 году нарушителям общественного порядка начислили штрафов на сумму 2,59 млн руб., а в минувшем году — только на 2,26 млн. В добровольном порядке было заплачено штрафов на сумму 192 тыс. руб., еще 475,3 тыс. взыскали судебные приставы. Остальные штрафы не взысканы.

Административные комиссии работают во всех района Ярославля. По данным все той же мэрии за весь прошлый год они провели 205 заседаний, рассмотрели 1965 протоколов об административных нарушениях. Чаще всего речь шла о нарушении закона о ночной тишине (1209 дел), закона об уличной торговле в неустановленных местах (635 дел), нарушения порядка размещения и листовок и иной рекламы (56 дел). Самыми редкими были протоколы о приставании к гражданам (7 дел), неисполнении решения антитеррористической комиссии (2 дела) и отправление естественных надобностей в общественных местах (1 дело). В 522 случаях штраф не выносился — административная комиссия в качестве наказания ограничивалась предупреждением.

В мэрии приводят и сведения о бюджетном финансировании деятельности самих комиссий. Эти суммы больше, чем штрафы, которые получил бюджет в результате их работы. Так на содержание административных комиссий в Ярославле в 2022 году было выделено 2,5 млн руб., в 2023 году субвенция на эти цели из областного бюджета составит 2,72 млн руб.

Как ранее сообщал «Ъ-Ярославль», в областной закон «Об административных правонарушениях» 27 июня была принята серия поправок, увеличивающих штрафы и добавляющих работы административным комиссиям в части нарушения правил благоустройства, штрафов за бесплатный проезд в транспорте, парковку на газонах и плевки в общественных местах.

Андрей Иванов