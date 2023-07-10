Премьер-министр РФ Михаил Мишустин прилетел в Екатеринбург на «Иннопром»

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин прилетел в Екатеринбург для участия в международной промышленной выставке «Иннопром-2023». Об этом сообщили в пресс-службе российского правительства. У трапа господина Мишустина встретили полпред президента в УрФО Владимир Якушев и губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

В ходе рабочей поездки в Екатеринбург Михаил Мишустин вместе с премьер-министром Казахстана Алиханом Смаиловым и премьер-министром Белоруссии Романом Головченко примет участие в стратегической сессии.

Выставка «Иннопром-2023» пройдет с 10 по 13 июля в МВЦ «Екатеринбург-Экспо». Страной партнером станет Белоруссия.

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