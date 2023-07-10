«Идея на миллион с Олегом Богдановым»

На прошлой неделе в США на рынке государственных облигаций доходности динамично росли. В моменте доходность по двухлетним облигациям превышала 5%, а по десятилетним — 4%. Это максимальные уровни с марта 2023 года. Что в связи с этим делать инвесторам? И какие стратегические решения лучше принимать? Об этом — экономический обозреватель “Ъ FM” Олег Богданов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Киселев, Коммерсантъ Фото: Сергей Киселев, Коммерсантъ

Олег Богданов: Инфляционные ожидания в Америке снова начали набирать обороты, следовательно растет уверенность в том, что американский ЦБ еще два раза в этом году поднимет ставку рефинансирования. Но это не единственный фактор, который ведет к падению цен на облигации, росту доходности. Количество размещений американского казначейства очень большое, была знаковая отметка в пятницу. С того момента когда сняли лимит государственного долга, объем заимствований превысил $1 трлн. Это огромное предложение казначейских облигаций с одновременным ростом доходности — очень негативный фактор для американского рынка акций. Связано это с тем, что общий объем ликвидности опустился у них ниже уровня $4,8 трлн. Это достаточно низкий показатель, который не может долгосрочно поддерживать рынок на высоких значениях.

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