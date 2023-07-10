Свердловский облсуд рассмотрит апелляцию на арест опекуна шестилетнего Далера

Свердловский областной суд 12 июля рассмотрит апелляционную жалобы на арест Вероники Наумовой, которая была опекуном погибшего шестилетнего мальчика Далера Б. Об этом сообщили в пресс-службе суда. Она просит заменить ей меру пресечения на более мягкую. Напомним, опекун ребенка обвиняется в убийстве малолетнего (ч.2 ст.105 УК РФ), истязаниях (ч.2 ст.117 УК РФ) и мошенничестве (ч.1 ст.159.2 УК РФ).

Напомним, Далер Б. находился под опекой Вероники Наумовой с 2019 года. 26 июня этого года поисковые отряды сообщили об исчезновении мальчика. Опекун заявляла, что ребенок ушел из дома ночью и не вернулся назад. В результате трехдневных поисков тело мальчика нашли в гаражном комплексе в 300 метрах от его дома. Впоследствии выяснилось, что Далер Б. скончался еще несколько месяцев назад.

Силовики считают, что Вероника Наумова систематически избивала ребенка, а впоследствии стала причастна к его смерти. Кроме того, по версии СКР, женщина продолжала получать ежемесячные выплаты на нужды, содержание и опекунство мальчика, зная, что он умер. 30 июня Чкаловский райсуд Екатеринбурга отправил женщину под арест.

Расследование дел о гибели Далера Б. находится на контроле у председателя СКР Александра Бастрыкина.

О том, как проходило прощание с Далером Б. — в материале «Ъ-Урал» «"Стократное горе, когда убивают ребенка"».

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