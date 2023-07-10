Рыбинский театр кукол закроется на капремонт

В Рыбинске капитально отремонтируют здание театра кукол за 78 млн руб., выделенных из федерального бюджета. Об этом сообщил глава города Дмитрий Рудаков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Рудаков / «Вконтакте» Фото: Дмитрий Рудаков / «Вконтакте»

По словам господина Рудакова, работы планируется начать в августе и проводить в течение 7 месяцев. Согласно проекту контракта, срок окончания работ — март 2024 года. На время ремонта театр переедет в другое здание, которое сейчас подбирает администрация города, а артисты будут давать спектакли в Домах культуры и школах.

«Капитальный ремонт проведем внутри здания и снаружи, включая кровлю, входную группу, полную замену окон, систем отопления и подачи воды, установим современный энергоэффективный теплопункт. Цветовую гамму фасада определим вместе с архитекторами. Кроме того, у фасада появится подсветка. В зрительном и репетиционных залах приведем в порядок сцену, заменим пол, обновим обивку кресел»,— рассказал глава города.

Аукционы по определению подрядчиков пройдут в июле. Сейчас на сайте госзакупок размещено два аукциона: на выполнение работ по капремонту здания «Рыбинский театр кукол» и по ремонту фасада и замене оконных блоков на энергосберегающие в здании театра. Начальная стоимость определена в 54,5 и 17,4 млн руб. соответственно.

Алла Чижова