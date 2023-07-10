Прокуратура организовала проверку пожара на складе на Менделеевской улице в Петербурге

Прокуратура Калининского района Санкт-Петербурга организовала проверку по факту пожара, произошедшего ночью 10 июля в производственно-складском помещении на Менделеевской улице, 9. Огонь успел охватить 2,5 тыс. кв. м.

«Прокуратура также контролирует ход проверки, проводимой ОНДПР Калининского района управления по Калининскому району ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу по факту возгорания. Точная причина пожара будет установлена по результатам пожарно-технической экспертизы»,— отмечается в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

Огонь охватил склад в Калининском районе Петербурга в ночь на 10 июля. Пожару был присвоен дополнительный номер 1-БИС, а затем — номер 2. Из опасной зоны эвакуированы семь человек. В 7:04 пожар удалось локализовать силами 110 спасателей и 27 единиц техники.

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