В Сургуте следователи проверяют заявления несовершеннолетней о домогательствах врача

В Сургуте следователи начали проверку из видео, на котором 17-летняя девушка заявляет о домогательствах со стороны врача-офтальмолога частной клиники. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Ханты-Мансийскому автономному округу. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Портал 86.ru сообщал, что на видео девушка рассказывала, что врач проявлял интерес к ее внешнему виду, а во время осмотра у него якобы произошла эрекция. Руководство больницы, к которому она обратилась с жалобой, якобы заявило, что в тот день мужчина забирал из роддома ребенка и, возможно, «он перевозбудился так от этого события и позволил себе это».

В качестве компенсации, по словам девушки, ей предложили получить услуги клиники бесплатно, однако она отказалась.

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте