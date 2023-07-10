Трудоустроят всех

Как организация «Добрый-Юг» помогает найти работу молодым людям с ментальными нарушениями

В Краснодаре 6 июля в Центре развития гражданского общества Краснодарского края благотворительная организация «Добрый-Юг» при поддержке Фонда президентских грантов провела пресс-конференцию, посвященную проекту социально-трудовой адаптации людей с ментальными нарушениями.

председатель Совета при Губернаторе Краснодарского края по развитию гражданского общества и правам человека Андрей Зайцев

Фото: Евгений Киселев

Мероприятие открыл советник губернатора Краснодарского края, председатель Совета при губернаторе Краснодарского края по развитию гражданского общества и правам человека Андрей Зайцев.

«Людей с ограниченными возможностями в мире насчитывается около 10%. Поэтому социальная значимость подобных проектов бесценна. Мы рассчитываем, что социально-трудовая адаптация молодых людей с ментальными нарушениями станет флагманским проектом благотворительной организации "Добрый-Юг" для Совета по развитию гражданского общества и правам человека в регионе»,— отметил в приветственном слове господин Зайцев.

Руководитель благотворительной организации «Добрый-Юг» Богдана Руднева и Председатель комитета ЗСК края по физической культуре Сергей Носов

Фото: Евгений Киселев

Руководитель благотворительной организации «Добрый-Юг» Богдана Руднева рассказала об особенностях программы социально-трудовой адаптации. В 2019 году при поддержке Фонда президентских грантов были открыты инклюзивные трудовые мастерские. Далее был реализован проект по сопровождению трудоустройства. В новом проекте собраны самые эффективные практики, исходя из опыта предыдущих лет.

«Тринадцать молодых людей с ментальными нарушениями развития получили временную занятость и оплачиваемую стажировку, на открытом рынке труда за последний год было трудоустроено восемь человек. Сегодня мы готовы тиражировать опыт нашего проекта в организации Краснодарского края»,— сказала Богдана Руднева.

Социально-трудовая адаптация молодых людей с ментальными нарушениями развития — это организация их социальной занятости на базе инклюзивных трудовых мастерских под руководством мастеров и с сопровождением консультантов по труду.

Специалист по сопровождаемому трудоустройству Наталия Воронина рассказала, как строится такая работа, и привела примеры успешных кейсов.

«Наш контингент ребят не требует каких-либо особых условий. Только сопровождение. Для них важно, чтобы у работодателя была программа наставничества. У нас был кейс транзитного трудоустройства, когда работодатель адаптировал рабочее место помощника продавца и подготовил директоров магазинов для работы с молодыми людьми с инвалидностью. Мы получили положительную обратную связь от работодателя»,— отметила госпожа Воронина.

Эксперты подчеркнули, что видят большую перспективу в постановлении правительства РФ от 14 марта 2022 №366, в котором речь идет о выполнении квоты работодателем по приему на работу людей с ментальными нарушениями.

Тему квотирования рабочих мест раскрыл заместитель начальника отдела специальных программ в управлении занятости населения минтруда и социального развития Краснодарского края Алексей Лебедев.

В крае сегодня 5 тыс. работодателей, которым установлено 16 тыс. квот для трудоустройства людей с ограниченными возможностями. Квота установлена в размере 3% для организаций с численностью от 100 человек и выше. Сегодня на квотируемых рабочих местах в регионе занято 13 тыс. граждан с особенностями развития — это 78,5% от размера установленной квоты.

Директор Центра занятости населения Краснодара Александр Костанов

Фото: Евгений Киселев

Директор Центра занятности населения Краснодара Александр Костанов отметил, что Кубань одной из первых вошла в программу модернизации службы занятости населения. За последние два года в Краснодаре было открыто три новых кадровых центра. Последний из них — «Работа России» — стал самым большим на юге кадровым центром.

«В каждом округе у нас были выделены специальные отделы, которые занимаются трудоустройством только граждан с ограниченными возможностями. В Краснодаре 1200 организаций используют квоты. Для граждан с инвалидностью предоставлено 5488 квот. На сегодня на квотируемых рабочих местах трудятся 4300 человек. В этом году через Центр занятости нашли работу около 300 граждан с ментальными особенностями. Доля трудоустроенных граждан в нашем регионе выше общероссийской — почти 70%. В 2023 году услуги по профессиональной ориентации у нас получили более 700 граждан с ограниченными возможностями. По психологической поддержке — 65 человек. По социальной адаптации — 67 человек, 21 человек прошел профобучение. В общественных работах участвовали 30 человек»,— привел примеры господин Костанов.

Председатель комитета Заксобрания края по физической культуре, спорту, делам молодежи и взаимодействию с общественными объединениями Сергей Носов отметил важность работы благотворительной организации «Добрый-Юг» в деле трудоустройства граждан с ментальными нарушениями и вручил благодарственное письмо от комитета за успешную реализацию социального проекта, попавшего в «Топ-100 лучших проектов, поддержанных Фондом президентских грантов».

Депутат Заксобрания края Игорь Брагарник выразил благодарность за развитие трудовых мастерских и занятия с молодыми людьми.

Директор АНО «Центр развития гражданского общества» Ольга Макаренко

Фото: Евгений Киселев

Директор АНО «Центр развития гражданского общества» Ольга Макаренко отметила, что площадка активно взаимодействует с некоммерческими организациями Кубани, в том числе в рамках реализации грантовых проектов. В завершении мероприятия госпожа Макаренко поблагодарила «Добрый-Юг» за активную работу.

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