В Краснодаре из-за коммунальной аварии на Тургенева изменили маршруты общественного транспорта

В Краснодаре из-за коммунальной аварии в районе дома № 142 по улице Тургенева было ограничено движение транспорта в сторону Дзержинского на участке от ул. Дальней до ул. Рашпилевской. Из-за этого общественный транспорт ходит по временным маршрутам, сообщает пресс-служба мэрии.

Глава Краснодара Евгений Наумов отметил, что для устранения аварии специалисты за ночь выкопали 230 кубов грунта. Сейчас они просчитывают, как быстрее всего заменить аварийный участок трубы. После работы на сетях они также в максимально сжатые сроки должны восстановить покрытие дороги.

Авария произошла днем 9 июля. Предварительной причиной стал порыв на сетях хозяйственно-бытовой канализации. На проезжей части обвалился асфальт и появилась огромная дыра.

Татьяна Ручкина

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