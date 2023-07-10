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При обстреле курского Теткино повреждены десять домов, часть поселка обесточена

Утром 10 июля со стороны Украины был обстрелян поселок Теткино Глушковского района Курской области, сообщил губернатор Роман Старовойт. По его данным, в результате восьми прилетов обошлось без пострадавших, но повреждена линия электропередачи, и часть поселка обесточена.

«Как только это будет безопасно, аварийные бригады приступят к восстановлению электроснабжения»,- пояснил губернатор. Он также рассказал о повреждении «около десяти домовладений»: пострадали окна, фасады и крыши. «Обязательно окажем помощь собственникам», -добавил он.

Также под обстрел попала деревня Елизаветовка. В ней «последствия обстрела уточняются».

Что еще происходит в Черноземье после начала СВО 10 июля, в хронике «Ъ».

Владимир Зоркий

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