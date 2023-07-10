В Рыбинске маршрутка сбила пешехода

В Рыбинске Ярославской области автобус «ПАЗ» сбил пешехода. Об этом сообщает УМВД по Ярославской области.

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Фото: ГУ МЧС по Ярославской области Место происшествия

Фото: ГУ МЧС по Ярославской области

Авария произошла около полудня 9 июля на пешеходном переходе на улице Луначарского. Автобус совершил наезд на пешехода, пострадавший 59-летний мужчина нуждается в амбулаторном лечении.

Известно, что за рулем автобуса был мужчина 56 лет. «ПАЗ» ехал по маршруту №16Т «Железнодорожный вокзал — больница№3». Автобус работает по нерегулируемому тарифу, то есть без льгот. На сайте администрации Рыбинска указано, что перевозчиком на маршруте выступает ИП Дюков.

Андрей Иванов