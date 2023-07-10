Бывший глава центральных районов Ярославля начал работу в Запорожье

Бывший глава Кировского и Ленинского районов Ярославля Александр Трудоношин начал работу в Акимовском районе Запорожской области, шефство над которым взяла Ярославская область. Как сообщили «Ъ-Ярославь» в пресс-службе правительства Ярославской области, господин Трудоношин является официальным представителем региона в районе. Сам Александр Трудоношин на своей странице ВКонтакте опубликовал сообщение об организованном мероприятии в Акимовке.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба мэрии Ярославля Фото: Пресс-служба мэрии Ярославля

«Несмотря на сложную ситуацию в подшефном районе Ярославской области, провели праздник День семьи, любви и верности для детей и родителей! Дети такие же, как и везде, ждут и радуются подаркам... Если есть желание и возможность помочь, будем рады!»,— написал Александр Трудоношин.

Глава администрации Акимовского района Юлия Губанова в своем сообщении ВКонтакте о празднике написала, что на нем присутствовали «представители шеф-региона Ярославской области». Александр Трудоношин виден и на прикрепленной видеозаписи.

О том, что Ярославская область взяла шефство над районом, в мае сообщил губернатор Михаил Евраев. Александр Трудоношин прекратил работу в мэрии Ярославля 23 июня.

Антон Голицын