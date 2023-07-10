Мэр Москвы Сергей Собянин прилетел в Екатеринбург на «Иннопром»

Мэр Москвы Сергей Собянин 10 июля прилетел в Екатеринбург, чтобы принять участие в мероприятиях международной промышленной выставки «Иннопром-2023». Информацию об этом «Ъ-Урал» подтвердили в оргкомитете мероприятия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Ранее СМИ и telegram-каналы сообщили, что в рамках «Иннопрома» Сергей Собянин и губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подпишут соглашение между о производстве квадрокоптеров для сельского хозяйства, тушения пожаров, геологической разведки и иных гражданских нужд.

Для участия в «Иннопроме» в Екатеринбург ранее прибыли премьер-министры Белоруссии и Казахстана Роман Головченко и Алихан Смаилов. Также запланировано выступление председателя правительства РФ Михаила Мишустина.

Выставка «Иннопром-2023» пройдет с 10 по 13 июля в МВЦ «Екатеринбург-Экспо». Страной партнером станет Белоруссия. В выставочном центре будут представлены актуальные технологии в области автоматизации производственных процессов, производства компонентов, транспортного машиностроения, технологий для городов.

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