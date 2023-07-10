Подрядчик ярославского фонда капремонта включен в реестр недобросовестных

ООО «Спецстрой», не выполнившее обязательства по капитальному ремонту многоквартирных домов в Ярославской области, включено в реестр недобросовестных поставщиков. Решение вынесено комиссией ярославского управления Федеральной антимонопольной службы 22 июня 2023 года и опубликовано на сайте УФАС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: УФАС России по Ярославской области Фото: УФАС России по Ярославской области

Как следует из текста решения ФАС, ООО «Спецстрой» заключило договор с региональный фондом содействия капитальному ремонту многоквартирных домов Ярославской области в декабре 2022 года. Подрядчик должен был выполнить капитальный ремонт 11 домов в Переславском городском округе, а также по одному дому в Угличе и в Ярославле. Согласно данным ЕГРЮЛ, ООО «Спецстрой» зарегистрировано в городе Балашиха Московской области. Контракт на капремонт домов в Ярославле, Угличе и Переславле составлял 59,9 млн руб., работы должны быть завершены не позднее 1 сентября 2024 года.

В феврале 2023 года фонд капремонта перечислил подрядчику авансы на выполнение работ на общую сумму 17,9 млн руб. По договору подрядная организация в течение пяти дней с момента получения аванса обязана предоставить в фонд сведения о приобретении 30% от общего объема необходимых для ремонта материалов и приступить к выполнению самих работ. Однако ни в феврале, ни в марте, ни в апреле ООО «Спецстрой» на ремонт МКД в Ярославской области не вышло. Ответов на претензии со стороны заказчика также не последовало.

«ООО "СпецСтрой" к работам не приступил, что подтверждается актами проверки выполнения работ по капитальному ремонту крыши, составленными комиссией заказчика от 20.04.2023 по разным адресам объектов выполнения работ. Ответа на данное уведомление со стороны подрядчика не последовало»,— отмечается в решении Ярославского УФАС.

16 мая региональный фонд капремонта принял решение в одностороннем порядке расторгнуть договор с ООО «СпецСтрой», о чем уведомил подрядчика письмом. С 7 июня договор считается расторгнутым. 20 июня УФАС подтвердил обоснованность одностороннего расторжения и внес ООО «Спецстрой» в реестр недобросовестных поставщиков сроком на 3 года, до 4 июля 2026 года.

Андрей Иванов