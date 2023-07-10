Очередь на Крымский мост со стороны Кубани превысила 1200 машин

По данным на 9 часов 10 июля, в очереди на Крымский мост со стороны Тамани находится 1229 машин. Об этом говорится в оперативном Telegram-канале информационного центра по автодорогам о ситуации на автоподходах к Крымскому мосту и подготовке к досмотру.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Оперштаб Кубани Фото: Оперштаб Кубани

Время ожидания в очереди составляет более пяти часов. Отмечается, что со стороны Керчи затруднений с проездом нет.

В полночь со стороны Тамани в очереди находилось 90 машин. Однако уже к 7 часам их количество достигло 726.

Татьяна Ручкина

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