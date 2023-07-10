Ремонтные работы ограничат движение в пяти районах Петербурга

Государственная административно-техническая инспекция Санкт-Петербурга проинформировала о временных дорожных ограничениях, введенных с понедельника, 10 июля, в пяти районах города.

В частности, как сообщили в ГАТИ, в Красногвардейском районе в связи с переходом к новому этапу работ по ремонту дорожного покрытия с 10 по 13 июля водителей потеснят на Большой Пороховской улице — на участке от Среднеохтинского проспекта до проспекта Металлистов.

Кроме этого, из-за работ по прокладке электрокабеля с 10 по 19 июля движение транспорта будет ограничено по проспекту Энтузиастов возле дома 49.

В Кировском районе также из-за дорожных работ с 08:00 10 июля до 08:00 11 июля введены ограничения на перекрестке проспекта Стачек и улицы Трефолева — с закрытием сквозного проезда по улице Трефолева.

В Курортном районе в связи со строительством водопровода в поселке Репино с 10 июля по 4 ноября ограничено движение транспорта по Приморскому шоссе — от Лермонтовского проспекта до Новодеревенской улицы

В Петродворцовом районе из-за реконструкции газопровода в Стрельне с 10 по 13 июля временно перекрыто движение возле дома 2 по Тарховской улице.

В Приморском районе в связи с реконструкцией светофора с 10 по 19 июля ограничения действуют возле дома 4 корпус 1 по улице Маршала Новикова.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в Курортном районе Петербурга почти до конца осени ограничат проезд по Приморскому шоссе.

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