Щебенение дорог частного сектора началось в Ижевске

В столице Удмуртии проводятся работы по отсыпке щебнем дорог частного сектора. На эти цели из городского бюджета выделили 20 млн руб., сообщает пресс-служба администрации города. Работы проводятся на максимально аварийных участках.

Как отметил и.о. начальника управления благоустройства администрации Ижевска Евгений Бунтов, в этом году щебенение пройдет на 12 участках в районах города, где есть индивидуальная застройка. Так, 7 июля подрядчик приступил к отсыпке щебнем части ул. Коммунаров на участке от Чугуевского до пер. Железнодорожный в Первомайском районе.

В планах работы на улицах ул. Чехова в Индустриальном районе, ул. 40 лет ВЛКСМ (от Пионерской до Промышленной) в Первомайском районе. В Ленинском районе защебенят часть улиц Можарова, Крымской и пер. Будочный. Локально устранят неровности на ул. Татарской и в пер. Татарский. В Октябрьском районе отсыпку щебнем проведут на улице Танковой и Мужества от дома №38 до дома №46.