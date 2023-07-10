Из-за пожара на Менделеевской улице в Петербурге пришлось проводить эвакуацию

В ходе тушения крупного пожара в производственно-складском здании на Менделеевской улице, д. 9 в Калининском районе Петербурга из опасной зоны эвакуированы 7 человек. При этом сведения о пострадавших не поступали, сообщили утром 10 июля в региональном управлении МЧС.

В ведомстве также отметили, что тушение пожара осложнялось конструктивными особенностями здания, наличием большого количества горючих и легковоспламеняющихся веществ и сильной задымленностью. После уточнения установлено, что площадь пожара составила 2 500 кв. метров.

Напомним, что о возгорании на производстве в Калининском районе Петербурга стало известно в ночь на понедельник, 10 июля. Пожару был присвоен дополнительный номер 1-БИС, а затем — номер 2.

В 07:04 пожар удалось локализовать.

С огнем продолжают бороться 110 спасателей и 27 единиц техники.

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте