Дом Трефолева исключают из плана приватизации имущества в Ярославле

Объект культурного наследия на углу улиц Трефолева и Советской, в котором работал знаменитый ярославский краевед Леонид Трефолев, предлагается исключить из плана приватизации городского имущества. Предложение внесено комитетом по управлению муниципальным имуществом (КУМИ) в муниципалитет Ярославля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дом на углу улиц Трефолева и Советская

Фото: мэрия Ярославля Дом на углу улиц Трефолева и Советская

Фото: мэрия Ярославля

Объект культурного наследия «Дом доходный Кожина —Волковых—Ильина—Власьевых» несколько раз выставлялся на торги. В последний раз здание пытались продать за 19,2 млн руб. в феврале, но покупателей не нашлось. Объект требует серьезного ремонта.

Теперь в КУМИ предлагают исключить здание из плана приватизации в связи с «включением в перечень муниципального имущества, предназначенного для предоставления во владение и (или) пользование социально ориентируемым некоммерческим организациям». Как ранее сообщал «Ъ-Ярославль» дом, в котором работал Леонид Трефолев, планируется передать одной из НКО в длительное пользование на срок до 49 лед. Как рассказывал председатель муниципалитета Сергей Калинин, инвестор сможет отремонтировать здание и открыть в нем «аллею музеев».

Андрей Иванов