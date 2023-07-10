Еще 600 тысяч рублей в Ижевске направят на удаление борщевика

В столице Удмуртии из городского бюджета дополнительно выделили 600 тыс. руб. для борьбы с борщевиком. Деньги направят на проведение зачистки улиц Ракетная и Союзная, а также набережной пруда, сообщает пресс-служба администрации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Отмечается, что в последние несколько лет основная часть работ проходила на территории Ярушкинского парка, в результате чего от борщевика удалось очистить 6 га. Участки произрастания растения полностью перепахивают, а после засаживают замещающими культурами.