Экс-депутат муниципалитета Ярославля обжаловал приговор

Экс-депутат муниципалитета Ярославля Алексей Таганов обжаловал приговор Кировского районного суда. Соответствующая информация размещена на сайте суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Алексей Таганов

Фото: Андрей Иванов / Коммерсантъ Алексей Таганов

Фото: Андрей Иванов / Коммерсантъ

Как ранее сообщал «Ъ-Ярославль», Алексей Таганов был признан виновным в мошенничестве в крупном размере. Суд приговорил бывшего депутата к 4 годам принудительных работ. Судья счел доказанной версию следствия о том, что Алексей Таганов, будучи депутатом муниципалитета, забирал себе денежные средства, выплачиваемые из городского бюджета его помощникам, а в муниципалитет предоставлял расписки, содержащие «заведомо ложные сведения». Ущерб городскому бюджету составил более 662 тыс. руб.

Обвинительный приговор Кировский суд Ярославля вынес 20 июня, а 4 июля на решение поступила апелляционная жалоба от адвоката Алексея Таганова. 5 июля обжаловал приговор и сам осужденный. Материалы обеих жалоб пока находятся в Кировском районном суде, обе жалобы «приняты к рассмотрению». В ближайшее время апелляции будут направлены в Ярославский областной суд. Прокуратура приговор в плане его ужесточения не обжаловала.

Андрей Иванов