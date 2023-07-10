Автокредитование на Урале обновляет рекорды

В первый месяц лета рынок автокредитования побил рекорд продаж текущего года – клиенты всех российских банков получили 125 млрд рублей на приобретение автомобилей. Предыдущий пик продаж за отдельный месяц пришелся на май – порядка 118 млрд рублей. Всего за первое полугодие банки предоставили 600 млрд рублей автокредитов, что на 13% превысило результат половины рекордного 2021 года. Аналогичные тенденции роста рынка фиксируют и крупные финансовые организации на Среднем Урале.



Управляющий ВТБ в Свердловской области Валентина Жильцова выделяет особенности местного рынка автокредитования: «Средний чек автокредита на Среднем Урале чуть ниже, чем по России – 1,08 млн рублей, при этом с начала года он практически не изменился – рост всего на 17 тысяч рублей. Наиболее существенную долю в сделках у нас занимает приобретение автомашин с пробегом, но разрыв между ними и новыми авто не такой значительный, как в среднем по России. В Свердловской области на подержанные машины приходится чуть менее 70% кредитных соглашений, а по стране – 75%. В плане предпочтений клиентов по моделям машин наша область также имеет определенную специфику. На первом месте, как и в других регионах – Lada, но далее идут китайские бренды Geely и Chery, а в топ-5 марок также входит Haval».