Фестиваль «Крылья Пармы» посетили 17 тыс. человек

На авиационный фестиваль «Крылья Пармы», который состоялся в минувшую субботу на аэродроме «Фролово», приехали около 17 тыс. человек. Об этом «Ъ-Прикамье» сообщили организаторы шоу. Мероприятие прошло впервые с 2019 года. С летными программами выступили пилотажная группа «Русь» на самолетах Л-39 и «Первый полет» на Як-52 и Як-54. Соло-пилотаж на Як-52 продемонстрировал пермский летчик-спортсмен, тренер команды Прикамья по самолетному спорту Александр Соловьев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: телеграм-канал Дмитрия Махонина Фото: телеграм-канал Дмитрия Махонина