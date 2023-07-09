Из-за мощного ливня в Адлерском районе Сочи сработали системы оповещения

Залповый ливень прошел в Адлерском районе Сочи. По данным Росгидромета, здесь выпало 100 мм осадков.

Как сообщает пресс-служба администрации города, из-за того, что на реке Хорота сработали датчики «Опасное явление», в районе включились сирены для оповещения людей. Мэрия уверяет, что сейчас уровень воды в реке пошел на спад, однако жителям и гостям курорта рекомендуется оставаться дома или в безопасном месте.

Из-за ливня федеральные дорожники временно перекрыли проезд на участках федеральной трассы А-147 Джубга – Сочи. «Сейчас дождь прекратился, вода с проезжей части уходит естественным путем», — утверждают в администрации Сочи.

По данным очевидцев, из-за ливня затопило Олимпийский парк (https://t.me/gorodsochi/24838). Также очевидцы выкладывают затопленные улицы города, где почти крышу в воде оказались десятки автомобилей.

Александр Орлов

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