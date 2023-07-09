Главные новости за 9 июля. Кубань, Крым, Адыгея

В Краснодаре временно перекрыли улицу Московскую из-за непогоды. На город обрушился залповый ливень.

Производство бутилированной воды в Краснодарском крае по итогам мая 2023 года выросло на 83% в сравнении с показателями января текущего года.

Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд отказался снять арест с земельного участка, на котором возводится жилой комплекс deluxe-класса Mantera Seaview Residence. С соответствующим ходатайством в рамках земельного спора с администрацией ФТ Сириус в суд обратилось АО «Сочи-Парк».

Движение автомобилей по Крымскому мосту приостановили после сообщений о сбитой крылатой ракете.

В районе Керчи силами ПВО сбита крылатая ракета, сообщил днем 9 июля глава Крыма Сергей Аксенов. Повреждений и пострадавших нет.

Курганы и курганные группы на территории Анапы признаны объектами культурного наследия федерального значения. Решение приняло Министерство культуры РФ на основании заключений государственных историко-культурных экспертиз.

Дома и дороги пострадали в результате ночного ливня в Сочи, потоками воды снесло 10 автомобилей на улице Ручей Видный. В результате залпового дождя выпало около 80 мм осадков.

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