В Краснодаре к ликвидации подтоплений готовят водооткачивающую технику

Власти Краснодара готовятся устранять последствия затяжного ливня. Глава города Евгений Наумов сообщает в Telegram-канале, что по прогнозам синоптиков, дождь продолжится до завтрашнего дня.

«Все городские службы работают в режиме повышенной готовности… Готовы одномоментно привлечь 24 единицы спецтехники и 12 мотопомп»,— написал мэр.

В самых затапливаемых точках Краснодара, в том числе на улице Московской, уже дежурят муниципальные спасатели.

Краснодарцев просят планировать свои маршруты с учетом непогоды и следить за информацией о работе общественного транспорта в официальных источниках.

Наталья Решетняк

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