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В Краснодаре 26-летний мужчина выжил после удара током на вагоне поезда

В Краснодаре в больницу доставлен 26-летний местный житель, получивший серьезные ожоги тела. Мужчина пытался перелезть через вагон грузового поезда на железнодорожной станции «Краснодар II» и получил удар током более 27 тыс. вольт. Об этом сообщают в пресс-службе Краснодарского ЛУ МВД России.

Фото: pxhere.com

Фото: pxhere.com

В настоящий момент на месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Восстанавливается полная картина произошедшего.

Ранее жителю Краснодара оторвало руку, когда он пытался пролезть под поездом. ЧП произошло 6 июля на станции «Краснодар-2».

Наталья Решетняк

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