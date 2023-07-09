Анапские курганы признали памятниками археологии федерального значения

Курганы и курганные группы на территории Анапы признаны объектами культурного наследия федерального значения, сообщают в пресс-службе администрации Краснодарского края. Соответствующее решение приняло Министерство культуры РФ на основании заключений государственных историко-культурных экспертиз.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

«Такой статус имеют уже более пяти тысяч объектов археологического наследия Краснодарского края»,— отметил вице- губернатор края Роман Лузинов.

В ходе экспертиз специалисты установили характеристики курганов, предметы охраны, границы территорий объектов археологии.

По информации краевых властей, Краснодарский край лидирует в России по количеству археологических исследований. С начала 2023 года на территории региона проведено 110 экспедиций, 40 из них еще продолжаются. В ходе разведок археологи находят ранее неизвестные курганы, грунтовые могильники, городища, дольмены, древние некрополи, крепости и пр. На первом этапе их включают в перечень выявленных объектов культурного наследия, а после экспертиз вносят в единый госреестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов России.

Наталья Решетняк

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