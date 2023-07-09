В Краснодаре спасли 8 человек во время пожара в девятиэтажке, есть пострадавший

Восемь человек спасены во время пожара в девятиэтажном жилом доме в Краснодаре, сообщили в пресс-службе МЧС Кубани.

О пожаре в квартире на восьмом этаже жилого дома по улице Тургенева диспетчеру экстренной службы сообщили очевидцы около трех часов ночи. К моменту прибытия первых пожарных расчетов огонь распространился на площади 60 кв.м. Из дома эвакуировали 23 человека.

В 4:12 силами 26 человек и восьми единиц техники пожар был ликвидирован. По данным МЧС, есть пострадавший, его состояние не уточняется.

Наталья Решетняк

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