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Загрязнение Которосли, суд над разрушителем культурного наследия и ураган под Ярославлем

Чем запомнилась неделя 3 — 9 июля: цифры, цитаты и факты

Последствия урагана под Ярославлем

Последствия урагана под Ярославлем

Фото: Ъ-Ярославль

Последствия урагана под Ярославлем

Фото: Ъ-Ярославль

По букве закона

Осужденный за взятку ярославский экс-депутат Роман Фомичев хочет выйти досрочно.

В Ярославле будут судить экстрадированного из Перу банковского вора.

Получавший взятки от ярославских перевозчиков инспектор транснадзора сел на 5 лет.

Ярославского производителя льна обвинили в мошенничестве с субсидиями.

В Ярославле пройдет суд о взыскании в доход государства акций ТГК-2.

Собственнику исторического здания в Ярославле грозит пять лет из-за самовольной реконструкции. При этом здание у него уже изъяли.

В Рыбинске возбудили уголовное дело о халатности ярославских чиновников.

Городская политика

В Юбилейном парке Ярославля срываются сроки благоустройства.

Строительство новой школы в Ярославле может завершиться 20 июля. Первые классы формировать уже начали.

Мэр Ярославля отказал застройщику в возведении дома в 18 этажей.

В Ярославле будут благоустраивать Тверицкий бор и Первомайский бульвар.

Отставки и назначения

В Ярославле сменился директор службы городских кладбищ.

Выборы

Два депутата Госдумы стали «паровозами» «Справедливой России» в Ярославской области.

Дороги и транспортная реформа

Транспортными потоками в Ярославле сможет управлять искусственный интеллект.

Ярославский перевозчик готов обучить 60 новых водителей.

Водителей автобусов в Ярославле аттестуют по культуре поведения.

В ярославском дептрансе осудили поведение водителя автобуса.

Работающие в Ярославской области дорожники судились из-за качества асфальта.

Экономика

Связанная с депутатом Яроблдумы фирма получит миллиард рублей за школьное питание в Подмосковье.

Цитаты недели

«Сотрудники указанных подразделений подвергнуты жесткой критике за отсутствие процессуальной активности по восстановлению нарушенных прав детей-сирот. Так, в Республике Адыгея уголовные дела о халатности чиновников, по чьей вине не расходуются выделенные на строительство квартир денежные средства и растет очередь нуждающихся в жилье, не возбуждались более трех лет, а в Томской и Ярославской областях такие процессуальные решения приняты несвоевременно» (Глава СК РФ призвал чаще сажать ярославских чиновников за проблемы детей-сирот)

ЧС недели

Под Ярославлем прошел ураган. Поваленные ели частично перегородили трассу «Ярославль — Кострома».

На всю страну

Ярославские власти намерены оценить вред Которосли от сброса стоков. Источником возможного загрязнения могут быть работы по очистке русла реки.

5 июля в Ярославле теплоход «Москва-208» столкнулся с бетонным пирсом. Авария произошла в тот момент, когда теплоход разворачивался. За медицинской помощью обратились 14 человек. Госпитализирован был только один взрослый. Врезавшийся теплоход выполнял регулярный рейс на Толгу. По факту столкновения водного транспорта с пирсом возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей».

Алла Чижова

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