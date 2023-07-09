В Сочи 10 жильцов подтопленного дома находятся в ПВР

Пункта временного размещения развернули в Сочи для жильцов дома на улице Кипарисовой, пострадавшего в результате подтопления, в них находятся 10 человек. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

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«В результате подтопления дома по ул. Кипарисовая, 9/1 в пункт временного размещения будут переселены 10 человек. Произошло также подтопление цокольных этажей многоквартирных домов на улице Кипарисовая, 1 и Шоссейная, 5. Эвакуация жильцов и расселение не потребовалась»,— уточнили в мэрии.

Ночью на главный курорт страны обрушился мощный ливень: в результате залпового ливня выпало около 80 мм осадков. Потоки дождевой воды повредили дороги, дома и автомобили. Инфраструктура жилищно-коммунального хозяйства не пострадала. Жертв нет.

Утром городские службы приступили к устранению последствий стихии. По данным администрации Сочи, в Хосте работает городской оперативный штаб под руководством главы города Алексея Копайгородского. Из подвалов домов откачивают воду, мониторинговые группы совершат обход, чтобы оценить ущерб.

В Сочи до 10 июля продолжает действовать штормовое предупреждение по ливням. По прогнозу, основной удар стихии ожидается в ночь с воскресенья на понедельник.

Наталья Решетняк

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