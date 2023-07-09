Двухчасовая пробка образовалась у Крымского моста в сторону полуострова

Автомобильная очередь у Крымского моста со стороны Краснодарского края увеличилась до 500 машин к утру 9 июля. Путники ожидают досмотр от двух часов, сообщается в Telegram-канале «Главный мост».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал главы министерства транспорта Крыма Николая Лукашенко Фото: Telegram-канал главы министерства транспорта Крыма Николая Лукашенко

«”Яндекс Навигатор” угрожает образованием “стоячей” пробки. Со стороны полуострова проезд свободен. Машины в зоне досмотра»,— говорится в сообщении.

5 июля власти Краснодарского края запустили Telegram-канал «Главный мост» для туристов, направляющихся в Крым. С помощью него путешественники смогут заранее подготовиться к поездке. В паблике размещают информацию о состоянии подъездов к мосту, отсутствии или наличии пробок, а также их протяженности.

Наталья Решетняк

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