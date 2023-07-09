Власти Крыма намерены привлечь Зеленского к ответственности за диверсии

Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что власти региона хотят инициировать привлечение к ответственности президента Украины Владимира Зеленского и всех причастных к организации диверсий и террористических актов на полуострове.

«Зеленский и его команда наркоманов-нацистов — это новая история, новые преступления. Здесь, помимо нанесенного нам материального ущерба, мы будем делать акцент на совершенные ими террористические акты против Крыма, убийства, совершенные ими в Крыму. Речь идет, в первую очередь, об их беспилотниках, которые они направляют на полуостров, ДРГ, подрывах железнодорожных путей — обо всем, что они делают, натравливая на нас своих диверсантов»,— сказал господин Константинов «РИА Новости».

3 июля арбитражный суд Крыма зарегистрировал первый иск о взыскании с Украины более 152 млрд руб. в качестве возмещения ущерба от водной блокады полуострова. Рабочая группа заксобрания региона оценила ущерб от водной блокады в 1 трлн руб. Речь идет о решении властей Украины в 2014 году перекрыть подачу воды в Северо-Крымский канал, который обеспечивал 85–87 % потребностей Крыма в воде для питьевых и хозяйственных нужд.

Ранее сегодня, 9 июля, замминистра обороны Украины Анна Маляр заявила, что за подрывом Крымского моста стоял Киев. Мост был подорван с помощью взрывчатки на грузовике 8 октября 2022 года. Обрушились два пролета автомобильной части моста, была повреждена железнодорожная часть, несколько человек погибли. Следственный комитет РФ расследует уголовное дело о теракте. Российское следствие считает, что к преступлению причастна украинская военная разведка.

Эрдни Кагалтынов