Главные новости к утру 9 июля

Командиры «Азова» (признан террористическим и запрещен в РФ) вернулись из Турции на Украину вместе с президентом Владимиром Зеленским. Они намерены вести боевые действия. Россия назвала нарушением договоренностей возвращение азовцев из Турции до завершения конфликта.
Минобороны Украины признало причастность Киева к подрыву Крымского моста. Замминистра Анна Маляр перечислила удар по мосту среди успехов Киева за 500 дней с начала боевых действий.
Владимир Зеленский сменил командующего Нацгвардией Украины. Им назначен Александр Пивненко, который участвовал в бою за Бахмут (Артемовск).
В Москве автобус столкнулся с грузовиком. По разным данным, пострадали от 4 до 12 человек.
Элтон Джон завершил прощальное турне. Музыкант под завершение концерта в Стокгольме подтвердил, что «больше никогда не отправится в турне», но не исключил чего-то «разового» когда-нибудь в будущем.
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Элтон Джон и его путь к славе
Между НХЛ и КХЛ больше не действует меморандум о взаимопонимании. Он исключал возможность перехода хоккеистов с действующими контрактами из одной лиги в другую.