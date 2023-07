Главные новости к утру 9 июля

Начало 2000-х было отмечено для Элтона Джона громкими, успешными дуэтами. Его композиция «Sorry Seems To Be The Hardest Word», перепетая группой «Blue», возглавила британские чарты. Кроме того, Элтон Джон стал причастен к успеху рэпера Тупака Шакура, который использовал отрывок из его песни «Indian Sunset» из альбома Madman Across The Water в «Ghetto Gospel» — сингле, возглавившем американские чарты. Но самым крупным успехом музыканта тех лет стала песня «Are You Ready For Love». Несмотря на то, что она была написана еще в 1970-х, ее переиздание в 2003 году стало куда более успешным, чем оригинал

Фото: AP / Andre Penner