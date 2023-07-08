Главные новости за 8 июля. Кубань, Крым, Адыгея

Правительство РФ выделило более 2,5 млрд руб. на поддержку туриндустрии в Крыму и Севастополе. Деньги направлены из резервного фонда.

В Краснодаре из-за непогоды было прекращено движение сразу нескольких троллейбусов и трамваев. Восстановить движение некоторых из них удалось только спустя два часа.

Автомобильный турпоток в Крыму с момента присоединения региона к РФ вырос в 3,5 раза, до 450 тыс. машин в год. Председатель Госсовета республики Владимир Константинов подчеркнул, что машина становится все более популярным средством передвижения в регион.

В Анапе 8 июля был введен запрет на купание. Причинами введения ограничений стали шторм и сильное донное течение.

Курорт «Красная Поляна» прогнозирует собственную загруженность до конца лета на уровне 70%. По сравнению с прошлым годом темпы бронирования стали активнее на 15%.

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