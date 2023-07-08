В подмосковной Истре два мальчика утонули в пожарном водоеме

В подмосковной Истре в пожарном водоеме найдены тела двух мальчиков, возбуждено уголовное дело, городская прокуратура проводит проверку. Тела детей были обнаружены днем 7 июля в одном из садовых некоммерческих товариществ (СНТ), сообщает прокуратура Мособласти.

Тела мальчиков 2015 и 2017 г.р. с признаками утопления нашли примерно в 14:00 в СНТ «Луна-2» в деревне Зенькино. По предварительным данным, дети недалеко от дома катались на велосипедах и остановились у пожарного водоема, чтобы половить рыбу.

«В результате один мальчик не удержался и упал в воду, другой бросился его вытаскивать, однако спастись самостоятельно им не удалось»,— сообщает ведомство. После прокурорской проверки, при наличии оснований, будут приняты соответствующие меры.

Мария Федотова