Загруженность курорта «Красная Поляна» ожидается на уровне 70%

Курорт «Красная Поляна» прогнозирует собственную загруженность до конца лета на уровне 70%. По сравнению с прошлым годом темпы бронирования стали активнее на 15%, а глубина продаж составляет около двух недель, сообщает «РБК Краснодар» со ссылкой на пресс-службу курорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: rupixel.ru Фото: rupixel.ru

По данным курорта, спрос на комплекс апартаментов вырос примерно на 30%. Также туристы начали активнее выбирать объекты размещения с развитой инфраструктурой.

Ранее сообщалось, что отели и гостиницы Анапы заполнены почти на 100%. После распространения в сети фото и видео переполненных пляжей власти курорта заявили, что информация не соответствует действительности.

Татьяна Ручкина

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