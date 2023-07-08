В Анапе сотрудникам фабрики выплатили 3 млн рублей задолженности по зарплате

В Анапе перед 45 сотрудниками фабрики по производству пищевой продукции погасили задолженность по зарплате на более чем 3 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

С марта по апрель 2023 года у предприятия образовалась задолженность по выплате зарплаты. В связи с этим прокуратура внесла директору фабрики представление, а также возбудила дела об административных правонарушениях по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ (невыплата в установленный срок заработной платы).

После вмешательства ведомства задолженность перед работниками фабрики была полностью погашена.

Татьяна Ручкина

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