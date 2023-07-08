Бар на злобу дня

Обозреватель “Ъ FM” Дарья Цивина рассказывает об основной идее бара, а также о том, в какие страны он предлагает «полететь».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Бар «Культ Туризм» Фото: Бар «Культ Туризм»

Бар под названием «Культ Туризм» открыла в барном кластере на Новослободской улице компания Gask Bro Group, которой принадлежат Parka, Hachiko, «Моряк и Чайка», Prscco bar и «Курорт». Идея бара родилась, так сказать, на злобу дня: тем, кто в настоящее время не может заняться международным туризмом, предлагается расслабиться за кружкой пива или коктейлями в суровом пространстве, отделанном бетоном и кирпичом, напоминающем мрачные интерьеры «Шереметьево-2» перестроечной поры.

В меню «Культ Туризма» представлены все направления виртуальных путешествий. Хочешь — выбирай венгерский суп-гуляш, хочешь — «эскапируйся» в Юго-Восточную Азию с помощью банг-тао с креветками и кальмарами, овощного индийского карри и спринг-роллов, хочешь — «лети» в Южную Америку за фахита пико де гайо из свинины. Можно отправиться даже в Соединенные Штаты Америки, где всегда в наличии несколько фирменных бургеров, да еще и брискет стейк с салатом коул слоу.

И все это с разливным пивом 20 сортов — от классических элей и портера до молочного стаута и сидров, да еще под живую музыку. По четвергам в «Культ Туризме» проходят акустические концерты, по пятницам играют диджеи, а по субботам поет кавер-группа с репертуаром зарубежной эстрады. Все вместе обойдется в десятки раз дешевле, чем любой реальный заграничный тур, а «улететь» можно не по-детски и на все выходные.