В Армавире «Ауди» сбила мотоциклиста

В Армавире произошло ДТП с «Ауди», которая сбила мотоциклиста. Об этом сообщает пресс-служба ОМВД по городу.

ДТП произошло 7 июля в 19:10. Водитель «Ауди», выезжая с ул. Тенистой, не предоставила преимущество в движении двигающемуся по главной автодороге Отрадо-Ольгинское — Новокубанск — Армавир мотоциклисту и допустила столкновение с ним.

Предварительной причиной ДТП является невыполнение водителем «Ауди» требования Правил дорожного движения уступить дорогу транспортному средству, пользующемуся преимущественным правом движения.

В результате аварии мужчина получил ушиб головного мозга, перелом трех ребер и скуловой кости и был госпитализирован в горбольницу Армавира.

Татьяна Ручкина

Наши оперативные новости и самая важная информация — в Telegram