Главные новости за 7 июля. Кубань, Крым, Адыгея

Два больших десантных корабля начали перевозку грузовых автомобилей на Керченской паромной переправе.

Следователи начали проверку информации об отказе в медпомощи ребенку-инвалиду с переломом ноги в Зиповской больнице Краснодара.

Девушка на автомобиле Toyota сорвалась с обрыва в районе Малого Утриша. Водительница выжила, ее доставили в больницу Новороссийска.

В Сочи в сентябре планируют открыть первую очередь приюта для животных и разместить в нем 500 собак. Учреждение станет первым в Краснодарском крае муниципальным учреждением для бездомных животных.

Синоптики предупредили о возможном формировании смерчей на всем Черноморском побережье Краснодарского края.

В Крыму возобновили расследование уголовного дела об убийстве курсанта симферопольской школы милиции, совершенного в 1999 году.

Стадион-долгострой «Динамо» в Краснодаре, который возводили с 2007 года, планируют открыть уже в августе.

Российский союз индустрии сообщил, что загруженность отелей в Анапе достигла практически 100%.

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