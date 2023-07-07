Два больших десантных корабля начали работать на Керченской переправе

Два больших десантных корабля начали перевозку грузовых автомобилей на Керченской паромной переправе. Об этом сообщает «Ъ» со ссылкой на министра транспорта Крыма Николая Лукашенко.

Кроме того он отметил, что на переправу накануне вывели дополнительный паром «Керченский-2». Министр также подчеркнул, что пробка со стороны Керчи на въезде на Крымский мост, возникшая вечером 7 июля, уже сократилась, сейчас она не более 300 м.

С 1 июля на въезде на Крымский мост со стороны Краснодарского края наблюдались многокилометровые заторы. 3 июля пробка достигла 13 км. О разрешении ситуации с помощью военных кораблей стало известно на совещании президента РФ Владимира Путина.

Татьяна Ручкина

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