Следователи начали проверку после отказа в медпомощи ребенку-инвалиду с переломом в Краснодаре

Следователи организовали доследственную проверку информации об отказе в медпомощи ребенку-инвалиду с переломом ноги в Зиповской больнице Краснодара. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Краснодарскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба СУ СК по Краснодарскому краю Фото: пресс-служба СУ СК по Краснодарскому краю

Глава ведомства Андрей Маслов поручил следователям оценить опубликованные в СМИ сведения, в том числе установить обстоятельства получения травмы ребенком. Ход процессуальной проверки поставлен на контроль в региональном следственном управлении СКР.

Как рассказал депутат гордумы Краснодара Александр Сафронов, днем 7 июля мальчик-инвалид со сломанной ногой более двух часов пролежал в больнице без анестезиолога. При этом ребенка в больницу доставили родители на такси, поскольку «скорая» не приехала на вызов.

Главный врач краевой БСМП Николай Босак объяснил, что ситуация возникла из-за «большого количества обращений с детскими травмами». Он отметил, что перед проведением операции также необходим осмотр пациента и забор анализов, которые занимают около 1,5 часов.

Татьяна Ручкина

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