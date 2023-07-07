Городские службы Краснодара подготовили на дождливые выходные водооткачивающую технику

С 8 по 10 июля включительно в Краснодаре ожидаются сильные дожди с грозой. В связи с этим в городе подготовили 24 единицы водооткачивающей техники и 13 мотопомп краснодарской Службы спасения, сообщили в пресс-службе мэрии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба мэрии Краснодара Фото: пресс-служба мэрии Краснодара

Все городские службы перевели режим повышенной готовности. Они круглосуточно мониторят ситуацию на улицах. Параллельно дежурит аварийная бригада по содержанию насосных станций. Кроме того, все управляющие организации предупредили о неблагоприятных погодных условиях и рекомендовали им заранее подготовиться к оперативному принятию мер на случай подтоплений придомовых территорий и подвалов.

Жителей города также просят при планировании поездок учитывать погодные условия. Кроме того, водителям рекомендуют подготовить для автомобилей защите от града.

Татьяна Ручкина

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