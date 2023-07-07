Собственность без регистрации

Имущество, нажитое в незарегистрированном браке, предлагают признать совместной собственностью. Такой законопроект готовится внести в Госдуму фракция ЛДПР. В числе необходимых условий для действия нормы депутаты называют наличие общего несовершеннолетнего ребенка, хозяйства, а также совместное проживание.

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Как такой подход изменит правоотношения граждан? И насколько реализуема эта идея? Эта инициатива вполне логична, рассуждает юрист, член коллегии адвокатов города Москвы «Концепт» Иван Ларин: «Бывают ситуации, когда человек находится в браке юридически, а фактически живет другой жизнью. На самом деле пленум уже по этому поводу высказался, что у нас есть институт, когда де-юре люди находятся в браке, но у них раздельное имущество.

Следовательно, почему бы не сделать и наоборот? Когда у нас речь идет о том, что стороны юридически сохранили отношения, но фактически они их прекратили, пленум говорит, что режим совместной собственности тоже прекращается. Если брать стандартную ситуацию, когда пара просто не заключила брак, но проживает совместно, рождаются дети, имущество действительно наживается совместно, а потом один умирает либо они расходятся, и все остается тому, на кого было оформлено.

Ведь ГПК предусматривает, допустим, установление отцовства без генетической экспертизы, в судебном порядке. То же самое можно уточнить и в Семейном кодексе, что-то наподобие установления факта брачных отношений. А дальше уже пленум Верховного суда выскажется, какие обстоятельства при этом нужно учитывать. Основное, конечно, тут совместное проживание, поездки, прописка, перевод денег с карты на карту».

Но к правоприменительной практике в таком случае есть множество вопросов, говорит председатель коллегии адвокатов АБС Антон Бакулин: «В случае его принятия и дальнейшего применения на практике нас ждет абсолютно иной режим совместной собственности. Предмет доказывания будет колоссальный. Людям придется указывать, сожительствовали ли они, либо встречались, может, уже и это будет являться гражданским браком. Это порождает в дальнейшем и возможность признания совместных долгов.

Одно право порождает другое. Вопросов очень много. Законопроект должен быть проработан, чтобы на практике не было сложностей».

В ЛДПР считают, что такое нововведение поможет защитить имущественные права мужчин и женщин, которые не заключили брак, но успели обзавестись ребенком и нажить имущество.

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Сабина Адлейба